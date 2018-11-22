Армия России вошла в тройку самых сильных в мире

Специалисты из международной организации Global Firepower составили рейтинг самых сильных армий мира в 2018 году. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Первое место в рейтинге заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов, почти 6 тыс. танков, а военный бюджет составляет $647 трлн. Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков, а бюджет составляет $47 трлн. На третьем месте расположились вооруженные силы КНР: 2,7 млн военнослужащих, 3 тыс. самолетов и 7,7 тыс. танков. Военный бюджет составляет $151 трлн.

В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Эксперты провели анализ вооруженных сил из 136 стран мира по 55 критериям, ключевыми из которых являются разнообразие вооружения, географическое положение, материально-технические возможности, наличие природных ресурсов, а также степень развития промышленности. Кроме того, важную роль играет наличие ядерного оружия, а также выход к морю и военно-морской флот.

6 июня международный Институт экономики и мира опубликовал рейтинг самых миролюбивых стран на планете. Исландия заняла первое место в списке. В пятерку также вошли Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.