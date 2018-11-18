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СМИ сообщили о наличии «серьезных проблем» у американской армии

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Фото: Global Look Press/US Army
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Американская армия испытывает серьезные проблемы, из-за которых может не справиться с Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе Комиссии по национальной стратегии обороны США, пишет National Interest.

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В документе, опубликованном в среду, главными угрозами для Штатов названы Россия, Китай, Иран, КНДР и международный терроризм.

При этом эксперты уверяют, что у американских ВС недостаточно сил и ресурсов, чтобы противостоять этим вызовам.

«ВМС США заявляют, что для выполнения стратегии национальной безопасности им необходимы 355 военных кораблей, в их распоряжении — 286. ВВС нуждаются в 386 эскадрильях, их лишь 312. Сухопутные войска заявляют о потребности в 500 тыс. солдат против нынешних 476», –– говорится в статье NI.

Комиссия по нацстратегии также указала на сокращение бюджетных расходов на оборону на $539 млрд, что негативно влияет на состояние армии. Глава Пентагона Джеймс Мэттис уже неоднократно призывал выделять больше средств его ведомству.

Примечательно, что в июне члены конгресса и экономические эксперты указывали на риск дефолта в США из-за огромных расходов на оборону, соцнужды и рекордный госдолг.

При этом в докладе комиссия призывает власти усилить военное присутствие в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе и разработать стратегию противодействия РФ и Китаю.

Ранее американские эксперты оценили шансы США на успех в возможной войне с Россией и Китаем.

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