Путин призвал развивать производство «умных» боеприпасов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над созданием умных и высокоточных ракет и боеприпасов. Об этом сказал на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает ТАСС 22 ноября.

Путин отметил, что «важно развивать возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих ракеты и боеприпасы», а также совершенствовать организацию самого производства.

«Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что обращаю внимание, — существенным образом экономят финансовые средства», — подчеркнул президент.

Он добавил, что задачи, решение которых раньше достигалось при помощи дорогостоящих систем вооружения, сегодня могут быть выполнены с использованием дешевых систем, но с помощью современных высокоточных боеприпасов.

Тем не менее, президент призвал «к сокращению технологического цикла производства ракет и боеприпасов». По его словам, необходимо четко рассчитать, какое количество вооружения необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантировано выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.

21 ноября сообщалось, что Минобороны России намерено продлить сроки службы ракетных комплексов «Сатана» и «Тополь-М», а также ракет УР-100Н. Для этого ведомство объявило аукцион. Начальная цена госконтракта составляет 938,3 млн рублей. Максимальный срок его выполнения — 10 ноября 2020 года.