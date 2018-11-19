Минобороны создало машину БУМ-2 для бурения бетона и грунта

Министерство обороны России завершает испытания машины БУМ-2, предназначенной для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный и вечную мерзлоту. Об этом рассказали «Известиям» в военном ведомстве.

Таким образом, саперы за короткое время смогут создавать укрепления, жилые городки и минные поля. Испытания бурильно-ударной машины проводятся в Ленинградской области.

«БУМ-2 будет использоваться в инженерных войсках. Это принципиально новая машина», — сказал гендиректор фирмы — поставщика установки ООО «Геомаш-центр» Сергей Гузаков.

По мнению бывшего заместителя начальника инженерных войск ССР и России Николая Топилина, БУМ-2 серьезно расширит возможности такого рода войск. Он также отметил, что ряд буровой техники не менялся с советских времен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале в новом номере «Известий»: «Пожиратель грунта»: вооруженные силы получат БУМ-машину.