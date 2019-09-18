В Крыму комплексы «Берег» и «Бастион» выполнили стрельбы в ходе учений

Ракетная и артиллерийская стрельбы были выполнены из противокорабельных береговых комплексов «Бастион» и «Берег» в рамках проведения двустороннего учения соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота (ЧФ) на полигоне «Опук» в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

Ракетчики и артиллеристы должны были поразить корабельную группировку условного противника, чтобы предотвратить нанесение кораблями ракетного удара по береговым объектам противодесантной обороны побережья и высадку морского десанта.

Боевые расчеты «Бастиона» выполнили стрельбу крылатой ракетой по сложной мишенной позиции, которая имитировала ударную группировку кораблей условного противника. Расстояние до цели составило около 60 км.

Расчеты «Берега» выполнили по морской цели, имитировавшей отряд десантных кораблей условного противника, порядка 30 залпов. Расстояние до нее составило порядка 10 км, уточняет телеканал «Звезда».

Корабли и вспомогательные суда ЧФ, самолеты и комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обеспечивали безопасность стрельб.

Учения по отработке захвата и обороны морского побережья стартовали в Крыму 16 сентября. По тревоге были подняты около 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники.