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Один из служащих Росгвардии погиб после учений под Смоленском

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Двое военнослужащих Росгвардии получили травмы на занятиях под Смоленском, один из них впоследствии скончался. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в центральном округе войск Национальной гвардии во вторник, 17 сентября.

Командование округа, а также военная прокуратура смоленского гарнизона проводят служебную проверку по факту случившегося.

Ранее, во вторник, источник в военном следственном отделе Следственного комитета России по Смоленскому гарнизону сообщил ТАСС, что бронетранспортер (БТР) насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях под Смоленском. По предварительным данным РБК, инцидент произошел на учениях в населенном пункте Жерновка.

В свою очередь смоленский портал Readovka67 со ссылкой на собственный источник сообщает, что военнослужащие «по нелепому стечению обстоятельств» оказались на пути БТР, который не заметил их и переехал. Один из пострадавших, 21-летний военнослужащий, в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован, но его жизнь спасти не удалось.

«За жизнь второго врачи продолжают бороться, известно, что у него сломаны ребра и ноги», — заявил собеседник издания.

В понедельник, 16 сентября, в Росгвардии сообщили о том, что их сотрудник был убит в Южно-Сахалинске после того, как попросил мужчину не курить в общественном месте. ЧП произошло в нерабочее время, погибший был в гражданской одежде.

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