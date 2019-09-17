БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском

Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области. Инцидент произошел в ходе учений силовиков, сообщает во вторник, 17 сентября, ТАСС.

Пострадавшие погибли на месте от полученных травм, отметили в военном следственном отделе Следственного комитета по Смоленскому гарнизону. Как уточняет «Газета.ру», учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.

На прошлой неделе сотрудник Росгвардии был убит в Южно-Сахалинске, после того как сделал замечание о курении в общественном месте. Полиция задержала подозреваемого в тот же день. Им оказался 51-летний местный житель.