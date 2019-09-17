Прямой эфир

БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области. Инцидент произошел в ходе учений силовиков, сообщает во вторник, 17 сентября, ТАСС.

Пострадавшие погибли на месте от полученных травм, отметили в военном следственном отделе Следственного комитета по Смоленскому гарнизону. Как уточняет «Газета.ру», учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.

На прошлой неделе сотрудник Росгвардии был убит в Южно-Сахалинске, после того как сделал замечание о курении в общественном месте. Полиция задержала подозреваемого в тот же день. Им оказался 51-летний местный житель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отказавшего в помощи из-за обеда росгвардейца уволили
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019