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Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах внесли на рассмотрение Госдумы. Документ 24 августа появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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По словам автора проекта сенатора Владимира Лукина, такая мера повысит ответственность и дисциплинированность сотрудников правоохранительных органов.

Законопроект подразумевает появление на форме и амуниции хорошо различимого знака, который позволит идентифицировать сотрудника. По мнению Лукина, введенный ранее для полиции нагрудный знак содержал слишком мелкий шрифт.

Кроме того, действующее законодательство не обязывает носить подобные знаки сотрудников Росгвардии.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин отметил, что Росгвардия изучит проект закона.

«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.

16 июля в Росгвардии прояснили обязанности и права сотрудников ведомства. Так, согласно закону «О войсках национальной гвардии РФ» силовики не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину. Кроме того, росгвардейцы могут задерживать подозреваемого до передачи в органы МВД. Сам человек и его вещи подвергаются досмотру.

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