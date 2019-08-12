Напавшего на росгвардейца жителя Тюмени арестовали
Жителя Тюмени, напавшего на сотрудника Росгвардии 10 августа, арестовали, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета России по Тюменской области.
«Предъявлено обвинение 49-летнему жителю города Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 августа на улице Интернациональной. Двое бойцов Росгвардии остановили мужчину на велосипеде для проверки документов. Тогда тюменец бросил велосипед и убежал в лес, а в ответ на требование выйти начал стрелять из травматического пистолета в росгвардейцев. Один из правоохранителей пострадал.
Офицерам пришлось применить табельное оружие. Нападавший был ранен в ногу. У злоумышленника были найдены два ножа и два пистолета — травматический и сигнальный.
Уголовное дело было возбуждено 10 августа, расследование продолжается.