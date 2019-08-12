Прямой эфир

Напавшего на росгвардейца жителя Тюмени арестовали

0
Фото: пресс-служба СК РФ по Тюменской области/tyumen.sledcom.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Тюмени, напавшего на сотрудника Росгвардии 10 августа, арестовали, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета России по Тюменской области.

«Предъявлено обвинение 49-летнему жителю города Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 августа на улице Интернациональной. Двое бойцов Росгвардии остановили мужчину на велосипеде для проверки документов. Тогда тюменец бросил велосипед и убежал в лес, а в ответ на требование выйти начал стрелять из травматического пистолета в росгвардейцев. Один из правоохранителей пострадал.

Офицерам пришлось применить табельное оружие. Нападавший был ранен в ногу. У злоумышленника были найдены два ножа и два пистолета — травматический и сигнальный.

Уголовное дело было возбуждено 10 августа, расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный напал с ножом на школьницу в «новой Москве»
В Дагестане третий раз за месяц напали на «скорую»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017