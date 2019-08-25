Отказавшего в помощи из-за обеда росгвардейца уволили

Сотрудник отделения Росгвардии в Ульяновске, который отказался помочь человеку из-за обеда, понес наказание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 25 августа.

«Один из сотрудников, попавших на видео, уволен. Его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказали в силовом ведомстве «Российской газете».

Двумя днями ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены два росгвардейца. По словам автора ролика, силовики проигнорировали ее сообщение о нападении на таксиста, объяснив это необходимостью пообедать.

«Там угрожают таксисту. Здесь стоит Росгвардия. Он мне сказал, что у него обед. И вот этот товарищ тоже сказал, что у него обед», — говорит женский голос за кадром.

Ранее в августе сообщалось, что росгвардейцев могут обязать представляться гражданам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.