Росгвардии предложили защищать жертв домашнего насилия

Для защиты жертв домашнего насилия необходимо провести ревизию кризисных центров в регионе, а также пересмотреть работу правоохранительных органов. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков, выступая на пресс-конференции на тему «#Я не хотела умирать».

«Необходимо провести ревизию всех регионов и выявить в них количество кризисных центров, какое количество в них мест для помещения женщин, насколько эта услуга бесплатна», — пояснил Цветков. Он уточнил, что помощь в таких центрах должна быть более качественной и неформальной, а также указал на необходимость пересмотра работы правоохранительных органов путем внедрения охранных ордеров.

«Это международная практика. <…> Смысл охранного ордера в следующем: когда жертва подает в суд на насильника, то суд выносит решение о запрете приближаться к жертве на определенное расстояние», — подчеркнул председатель.

Помимо этого, Цветков предложил полиции и Росгвардии предоставлять жертвам домашнего насилия государственную защиту, что поможет им находиться в безопасности в тех случаях, когда нет возможности обратиться в кризисный центр.

Пресс-конференция приурочена к масштабной акции в российских соцсетях «#Я не хотела умирать», направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие.

Поводом послужила гибель матери троих детей от рук мужа. Женщина написала заявление на него за побои и подала на развод. В полиции мужа отпустили, и он подкараулил жену в подъезде и убил ее на глазах 8-летнего сына. По неофициальным данным, от 12 до 14 тыс. женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно тексту документа, побои в отношении близких родственников переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если проступок совершен в первый раз. Виновному в побоях грозит штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, ­арест от 10 до 15 су­ток или исправительные работы.