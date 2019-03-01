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Пушкина рассказала о проблемах в работе над законом против домашнего насилия

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Работу над законом о профилактике домашнего насилия тормозит отсутствие терминологической базы. Об этом, выступая на форуме «Обнимая Арктику», заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

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«Мы застряли на понятийных вещах. Что есть семейно-бытовое насилие, что есть семья», — цитирует Пушкину ТАСС. По ее словам, в работе, которая длится уже семь лет, помогает институт права.

Для принятия закона потребуется политическая воля, подчеркнула депутат.

«Надо, чтобы сильные мира всего, мужчины в первую очередь, перестали говорить, что это единичные случаи», — заявила она.

Комментируя декриминализацию побоев, Пушкина заявила, что это «чудовищная ошибка». При этом она не согласна, что такие ситуации — это единичные случаи. Этот вид преступлений она назвала самым скрытым.

В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает законопроект о профилактике домашнего насилия. Она предложила в качестве профилактической меры перечислять женам, пострадавшим от домашнего насилия некриминального характера, зарплаты мужей.

Президент России Владимир Путин в феврале 2017 года подписал закон о декриминализации побоев в семье. Одна из авторов документа, сенатор Елена Мизулина, отмечала, что этот закон позволял наказывать за «шлепок в семье» лишением свободы до двух лет.

Сейчас за первичное нанесение побоев в семье предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

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