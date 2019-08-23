Прямой эфир

В Кремле не знают об инициативе выделять Росгвардии здания и земли

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле не знают об инициативе обязать региональные и местные власти предоставлять войскам Росгвардии здания и земли на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач. На соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не в курсе», — сказал он в пятницу, 23 августа, на брифинге.

Об инициативе стало известно ранее в этот день из проекта постановления, опубликованного на портале проектов правовых актов. Документ устанавливает правила на штатный и экстренный случай предоставления объектов.

Так, в штатном случае ведомство направляет запрос региональным властям, который должен быть рассмотрен за 10 дней. Если ресурсы срочно необходимы, то Росгвардия может устно их запросить и направить письменное подтверждение в течение суток.

«Не могут быть предоставлены войскам национальной гвардии объекты, находящиеся в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также являющиеся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов РФ», — приводит «РИА Новости» текст документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напавшего на росгвардейца жителя Тюмени арестовали
В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» в отношениях РФ и Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019