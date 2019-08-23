В Кремле не знают об инициативе выделять Росгвардии здания и земли

В Кремле не знают об инициативе обязать региональные и местные власти предоставлять войскам Росгвардии здания и земли на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач. На соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не в курсе», — сказал он в пятницу, 23 августа, на брифинге.

Об инициативе стало известно ранее в этот день из проекта постановления, опубликованного на портале проектов правовых актов. Документ устанавливает правила на штатный и экстренный случай предоставления объектов.

Так, в штатном случае ведомство направляет запрос региональным властям, который должен быть рассмотрен за 10 дней. Если ресурсы срочно необходимы, то Росгвардия может устно их запросить и направить письменное подтверждение в течение суток.

«Не могут быть предоставлены войскам национальной гвардии объекты, находящиеся в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также являющиеся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов РФ», — приводит «РИА Новости» текст документа.