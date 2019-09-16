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Армения анонсировала рекордные по числу участников военные учения

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В Минобороны Армении заявили, что с 24 сентября по 5 октября проведут масштабные стратегические учения, которые станут рекордными по числу участников. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщается на сайте ведомства.

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«Целью учений является: практическая проверка планов развертывания и боевого применения ВС РА, тренировка привлеченных сил и средств, передача практического опыта государственным органам и органам местного самоуправления РА по выполнению мобилизационных задач», — указано в сообщении.

При этом район проведения учений не уточняется. Участие в них примут представители государственных органов и органов местного самоуправления. В рамках учений подразделениям предстоит осуществить обстрел условных целей с применением боевого огня.

В августе о совместных учениях, запланированных на сентябрь, заявили власти США и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Учения откроются торжественной церемонией в портовом городе Тайланда около Бангкока. Сами испытания планируется провести в Сиамском заливе, где стороны в том числе отработают совместное маневрирование.

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