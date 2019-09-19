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Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты ОТРК «Искандер-М»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» на полигоне «Сарышаган» в Казахстане в рамках учений «Центр-2019». Расчеты выполнили пуски и нанесли удар по условному лагерю террористов в нескольких сотнях километров от стартовых позиций, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что «Искандер-М» успешно справился с испытаниями, передает RT.

«В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие подготовили основные и запасные стартовые позиции, провели топографическую привязку к местности, а также оборудовали площадки для перегрузки ракет», — цитирует «Федеральное агентство новостей» представителя Минобороны.

Щит противовоздушной обороны, созданный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», прикрыл пусковые установки для защиты от возможной атаки с воздуха, сообщает телеканал «Звезда».

27 июня были опубликованы кадры сложнейшего одновременного учебного пуска квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» и крылатой ракеты ОТРК «Искандер-К».

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