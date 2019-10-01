США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg.

Конгресс после утверждения Госдепартамента одобрил поставку Украине 150 ракет и двух установок Javelin. По данным агентства, соответствующее официальное заявление со стороны американских властей последует чуть позже.

После госпереворота в 2014 году Украина активизировала военное сотрудничество с Штатами. Американцы приступили к военной помощи Киеву сразу после начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия Украине, включая Javelin. Администрация бывшего американского лидера Барака Обамы, несмотря на просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. В свою очередь, Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

В июне этого года сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине, в том числе на покупку летального оружия. В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал о просьбе Киева продать больше Javelin.