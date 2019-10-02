Гордость и убеждения: как Китай отметил свое 70-летие

Китайская Народная Республика 1 октября с большим размахом отметила 70 лет с момента своего основания. Центральным событием праздника стал военный парад на площади Тяньаньмэнь, в ходе которого стране и миру явили новейшие китайские разработки. По замыслу хозяина мероприятия, председателя КНР Си Цзиньпина, демонстрация военной мощи должна окончательно убедить всех, что Китай — великая держава, нравится это другим странам или нет. Еще одним посылом лидера КНР стал призыв к единству китайской нации. Но в Гонконге, которому этот призыв в первую очередь и был адресован, праздник встретили новыми протестами и стычками с полицией.

Под сенью Мао

Автомобиль с председателем КНР и главнокомандующим самой многочисленной армией мира Си Цзиньпином въехал на площадь Тяньаньмэнь из-под Врат небесного спокойствия, увенчанных громадным портретом Мао Цзэдуна. И очевидно, в качестве дани почтения основателю КНР председатель Си, лидер уже пятого поколения китайского руководства, появился на торжествах по случаю 70-летия страны в сером костюме с высоким воротничком, известном в народе как «френч Мао».

Речь Си Цзиньпина, которую транслировали в прямом эфире, продлилась около восьми минут. Главный посыл оказался предельно ясным: «никакая сила не может поколебать наш статус великой державы, никакая сила не может помешать китайскому народу и китайской нации идти вперед». Военный парад, в котором приняли участие 15 тыс. военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов, стал весьма наглядным подтверждением этого тезиса.

Первыми в небо поднялась вертолетные эскадрильи, обозначившие цифру 70. Праздничный символизм был заложен и в семи цветных следах, оставленных над Тяньаньмэнь самолетами в ознаменование семи десятилетий современного Китая.

Но главное, чем запомнился 80-минутный парад, — это новейшая военная техника. Порядка 40% вооружений были явлены миру впервые. В этом числе оказались гиперзвуковая крылатая ракета DF-100 с дальностью порядка 2–3 тыс. км, а также еще целый ряд ракет семейства DF, способных долетать до побережья США.

Впервые был продемонстрирован китайский миротворческий контингент. Когда КНР только вступала в ООН в 1971 году, страна выступала резко против международного миротворчества, считая его завуалированной формой интервенции. Сегодня Китай предоставляет самое большое число людей для участия в миротворческих миссиях ООН и является вторым крупнейшим спонсором таких операций. И нынешний дебют китайских миротворцев на военном параде тоже не обошелся без посыла: Пекин — ответственный глобальный участник, стремящийся к международному миру и стабильности.

— На параде в честь 70-й годовщины образования КНР в парадных рядах доминировали стратегические вооружения и новейшие технологические разработки. Такая внушительная демонстрация военной мощи проиллюстрировала тезис из юбилейной речи Си Цзиньпина о том, что ни одна сила в мире не в состоянии остановить развитие китайской нации. А одним из поводов для таких заявлений стали и острый кризис в китайско-американских отношениях, и вызовы, с которыми сталкивается политика «одна страна — две системы» в Гонконге, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

К слову, если посыл о «великодержавности» адресовался преимущественно США, активно оспаривающим подъем Китая, то послание Гонконгу, также доставляющему Пекину немало хлопот, было более миролюбивым. Строптивый регион призвали к единству, которое председатель Си днем ранее назвал «железом и сталью» и «источником силы».

Другая сторона Китая

Как заявил Си Цзиньпин в самом начале своей речи, все «сыновья и дочери Китая находятся в праздничном настроении, наполненном гордостью за свою страну». И для большинства китайских провинций, соорудивших по случаю праздника гигантские парадные платформы, так оно наверняка и было.

Однако для Гонконга, лидер которого Кэрри Лам была в числе приглашенных на торжества в Пекине, 70-летие КНР стало новым поводом для протестов, которые и так не стихают с начала лета.

«Никаких торжеств, только демонстрация», — воззвал через Twitter к жителям этого специального административного района КНР самый прославленный гонконгский борец за демократию Джошуа Вонг. И оказался далеко не одинок в таких настроениях.

Пока в Пекине портрет председателя КНР, обрамленный призывом «воплощать в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры», торжественно шествовал по Тяньаньмэнь, в Гонконге его поместили на асфальт, усыпав фальшивыми денежными купюрами. Так китайцы по традиции поступают в дни поминовения усопших родственников. «Их торжества для нашего города как похороны», — пояснил эту выходку один из протестующих.

Разумеется, власти понимали, что спокойным день 70-й годовщины КНР в Гонконге быть не может. И потому заранее запретили проведение любых манифестаций и закрыли центральные станции метро. Но сдержать желающих высказать материковым властям свою позицию у местных правоохранителей не получилось.

Протесты, которые были устроены 1 октября в Гонконге, оказались одними из самых ожесточенных и беспорядочных. В ход снова шли коктейли Молотова, на что полиция отвечала брандспойтами и слезоточивым газом. Одного участника акции полицейский, защищаясь пистолетом, ранил в грудь. На каком-то этапе протестующие попытались прорваться в здание местного парламента, из-за чего его сотрудников пришлось спешно эвакуировать. Несколько десятков человек были арестованы.

Тем не менее творящееся в Гонконге не сильно омрачило праздник властям в Пекине, которые, вопреки частным утверждениям, вовсе не ставили цели сбить протестную волну к 1 октября, заметил в беседе с «Известиями» глава программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

— «Одна страна — две системы» действует так, что обе системы друг от друга довольно изолированы, и то, что происходит в Гонконге, не перетекает на материк. Власти в Пекине — это умный, довольно адаптивный авторитарный механизм, — сказал Габуев «Известиям».

В ближайшее время, по мнению эксперта, Пекин постарается устранить причины для недовольства основной части молодежи, что оставит на улицах лишь самых радикальных протестующих.