70 лет отношений

Экскурс в историю китайско-российских дипломатических отношений от альянса к конфронтации, к смягчению и до стратегического сотрудничества даёт множество важных идей для планирования будущего взаимодействия двух стран.

Взаимные стратегические потребности

Строительство социалистической страны под руководством Коммунистической партии стало важной опорой для Нового Китая, положив конец вековой истории унижений. Советский Союз, будучи первой в мире социалистической страной, стал примером, на который ориентировался Новый Китай при построении социалистического государства.

Председатель Компартии Мао Цзэдун посетил Советский Союз на рубеже 1949–1950 годов. В СССР он провёл более двух месяцев, в течение которых работал над определением позиций советско-китайских отношений. В итоге Китай и Советский Союз подписали Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи и создали альянс. Выражением доверия и поддержки стал кредит, который Советский Союз выдал Китаю, в размере $300 млн на льготной основе по ставке 1% годовых. Для страны, находящейся в упадке, этот кредит был очень своевременным.

После основания КНР первый пятилетний план заложил основу для индустриализации и был завершён благодаря помощи и надзору Советского Союза. Сотрудничество в области науки и техники также стало незаменимым для Китая. В 1954 году страны подписали соглашение о помощи Китаю в освоении мирного использования ядерной энергии. В стране были созданы первый атомный реактор и циклический ускоритель, а также оказана помощь в подготовке огромного количества специалистов атомной отрасли. Сотрудничество происходило и в других отраслях.

Однако менее чем через десять лет китайско-советский альянс начал распадаться, что в итоге привело к разрыву отношений.

Суть разногласий — в суверенитете

Председатель Компартии Мао Цзэдун превыше всего ценил национальный суверенитет, и созданием Китайской Народной Республики положил конец унизительной империалистической истории. Проблемы в китайско-советских отношениях образовались именно на этой почве. Желание Советского Союза открыть в Китае длинноволновую радиостанцию и создать совместный флот послужило толчком к разрыву альянса и последующему краху двусторонних отношений.

Лидер КНР дал ясно понять, что переговоры по политическим требованиям невозможны, поскольку они касаются вопроса китайского суверенитета. Жёсткая реакция китайского правительства побудила генерального секретаря ЦК КПСС Хрущёва совершить секретный визит в Китай в конце июля 1958 года. Однако проблема, вызванная намерением создать совместный флот, так и не была решена.

Отношение к суверенитету стало фактической причиной разрыва китайско-советского договора о дружбе и сотрудничестве. В итоге Советский Союз отозвал своих экспертов, в том числе в области ядерных технологий. Союз между Китаем и СССР превратился в конфронтацию.

Обе стороны оказались в проигрыше

Однако китайско-советские отношения не находились в изоляции, а развивались в контексте международного коммунистического движения. Советский Союз имел свою собственную стратегию развития. Существование и конкуренция двух лагерей и параллельных рынков являлись внешними факторами, которые социалистические страны должны были учитывать.

Путь от стратегических союзников до полного разрыва отношений занял чуть более десяти лет. После конфликтов в марте и августе 1969 года отношения между двумя странами дошли до точки замерзания, и стороны начали расценивать друг друга как врагов.

Китай и Советский Союз заплатили высокую цену за противостояние, которое нанесло серьёзные экономические и политические потери обеим сторонам. По оценкам советских экспертов, данная конфронтация нанесла урон СССР в размере 200–

300 млрд рублей. В Китае нет точных подсчётов, но можно предположить, что потери были такими же огромными. С 1960 по 1967 год торговля между Китаем и Советским Союзом сократилась примерно на 93%. К 1970-м годам двусторонние торгово-экономические отношения практически остановились.

В конце 1978 года Китай запустил «политику реформ и открытости», поэтому уже в начале 1980-х годов Леонид Брежнев в своей речи в Ташкенте заявил о надежде на улучшение отношений и устранение препятствий. На встрече с Михаилом Горбачёвым в 1989 году Дэн Сяопин выступил со знаменитым утверждением о необходимости «покончить с прошлым и открыть будущее».

Восстановление китайско-советских отношений далось нелегко, и их история в разрезе глобальных международных отношений достойна изучения и анализа.

Новые отношения между странами — равенство и взаимная выгода

После распада СССР в 1991 году возникла необходимость плавно перевести китайско-советские отношения в китайско-российские.

Совместное заявление об основании взаимных отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией стороны подписали 8 декабря 1992 года в Пекине. В нём подчеркивалось, что Россия и Китай «должны уважать права народов свободно выбирать собственный путь внутреннего развития, социальные системы и идеологии». Таким образом, Китай признал Россию правопреемницей Советского Союза, и обе страны выразили готовность развивать добрососедские отношения вне зависимости от различий в идеологии.

Через девять лет, 16 июля 2001 года, Китай и Россия подписали Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот важный документ создал правовую основу для долгосрочного развития отношений и помогает решить вопросы, связанные с наследием двусторонних отношений, дружественно.

В июне 2019 года во время визита президента Си Цзиньпина в Москву страны подписали ряд совместных документов, которые показывают, что стороны находятся в поиске стратегии совместного развития и работают в тесном контакте над региональными проектами, а также ведут стратегическое сотрудничество по глобальным вопросам, способствуя миру во всём мире.