Си Цзиньпин пообещал сохранить высокую степень автономии Гонконга

В китайских административных районах Гонконг и Макао будет сохранена высокая степень автономии. Об этом во вторник, 1 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на официальной страничке правительства в соцсети WeChat.

«Мы продолжим последовательно придерживаться принципов «одна страна — две системы», «Гонконгом управляют гонконгцы, а Макао — его жители», — заявил Си Цзиньпин.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, требуют отмены поправок к закону об экстрадиции, из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

При этом организаторы протестных акций собрали $3,8 млн с начала лета для рекламно-пропагандистской кампании в мировых СМИ для привлечения внимания к ситуации в Гонконге и требованиям протестантов.