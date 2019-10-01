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Си Цзиньпин пообещал сохранить высокую степень автономии Гонконга

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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В китайских административных районах Гонконг и Макао будет сохранена высокая степень автономии. Об этом во вторник, 1 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на официальной страничке правительства в соцсети WeChat.

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«Мы продолжим последовательно придерживаться принципов «одна страна — две системы», «Гонконгом управляют гонконгцы, а Макао — его жители», — заявил Си Цзиньпин.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, требуют отмены поправок к закону об экстрадиции, из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

При этом организаторы протестных акций собрали $3,8 млн с начала лета для рекламно-пропагандистской кампании в мировых СМИ для привлечения внимания к ситуации в Гонконге и требованиям протестантов.

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