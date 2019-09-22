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В Гонконге задержали ребенка за сожжение флага

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Полиция Гонконга в ночь на 22 сентября задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом Китая. Об этом сообщил телеканал RTHK.

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21 сентября в Гонконге прошла очередная волна протестов. Демонстранты в районе Тун Мун сорвали с правительственного здания флаг КНР, истоптали его, а затем подожгли.

Отмечается, что в ходе протестов митингующие также начали бросать «коктейли Молотова» и нарушили работу легкого метро. Также фиксировались нападения на полицейских.

«Напали на полицейского офицера и попытались отобрать у него табельное оружие, другие растоптали и сожгли национальный флаг, бросая вызов государственному суверенитету», — приводит ТАСС заявление властей Гонконга.

Были задержаны несколько человек, в том числе 13-летняя девочка.

Ночью протесты распространились на район Юэн Лун. Полицейские применили слезоточивый газ.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, требуют отмены поправок к закону об экстрадиции, из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая.

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