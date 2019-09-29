Полиция Гонконга предупредила о новой операции против радикалов

Полиция Гонконга сообщила, что в ближайшее время приступит к разгону протестующих в туристическом районе Causeway Bay в округе Wan Chai. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте городской службы правопорядка в воскресенье, 29 сентября.

«Сегодня (29 сентября. — Ред.) радикальные демонстранты продолжают собираться в районе Адмиралтейства и Wan Chai, атакуя полицейские кордоны. Некоторые из них даже бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону полиции, чем создавали серьезную угрозу для всех», — поясняется в заявлении гонконгской полиции.

По мнению городской службы охраны правопорядка, полицейские Гонконга применяют все необходимые меры для разгона протестующих в местах их скопления.

Полиция также призвала демонстрантов прекратить нарушать общественный порядок. Помимо этого, жителям Гонконга и туристам не рекомендуется посещать район Wan Chai для собственной безопасности.

Ранее, 21 сентября, полиция Гонконга применила слезоточивый газ против участников демонстраций. Протестующие в свою очередь кидали в сторону полицейских бутылки с «коктейлем Молотова».

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступали против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».