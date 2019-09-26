Разговорчики в краю: станет ли начало диалога в Гонконге концом протестов

В Гонконге 26 сентября пройдет первый раунд прямого диалога властей с рядовыми гражданами. Мероприятие устроено главой администрации Кэрри Лам в надежде, что такое общение позволит сбить протестные настроения , которые гонконгцы демонстрируют на улицах автономии с начала июня. Одновременно с этим Лам дала понять: она не намерена закручивать гайки введением чрезвычайного закона, наделяющего полицейских расширенными полномочиями. На наступление затишья в специальном административном районе в канун 70-летия КНР рассчитывают и в Пекине . Он уже понес имиджевые потери из-за этих событий. Но особых надежд на то, что с началом диалога протестам придет конец, у опрошенных «Известиями» экспертов, нет.

Ничем сердце успокоится

Вечером 26 сентября на стадионе Королевы Елизаветы в Гонконге пройдет первый раунд прямого диалога властей с населением. Заявки на участие в этих своеобразных дебатах к началу недели подали свыше 20 тыс. гонконгцев, из которых компьютер выбрал случайных 150 человек. «Диалог с обществом» некоторое время назад инициировала сама глава администрации Гонконга Кэрри Лам — «чтобы люди из всех слоев общества смогли высказывать свое мнение правительству, чтобы понять недовольство в обществе и искать решения».

Хотя, по сути, запросы протестующих, которые с начала июня не покидают улицы этого китайского региона, властям известны. Один из них — «убить» законопроект по экстрадиции подозреваемых в ряде преступлений на китайский материк. Документ, собственно, и стал триггером к самым масштабным выступлениям в Гонконге. Это требование было властями исполнено, хоть и с заметным опозданием. Все остальные, включая введение обещанных автономии Китаем прямых выборов, пока так и остались нереализованными.

Как заметил в беседе с «Известиями» политолог из Университета Гонконга Хун Так Вай, основа любого диалога — доверие сторон друг другу. А именно это в автономии сейчас в дефиците.

гонконг Омон блокирует дорогу во время демонстраций, Гонконг Фото: Global Look Press/Ivan Abreu

— Пока слухи об убийствах и групповых изнасилованиях полицейскими наводняют улицы и интернет, а правительство отказывается создавать независимый комитет по расследованию, такое доверие вряд ли можно заслужить , — сказал гонконгский эксперт. — Отправной точкой для умиротворения общественности должно стать создание такого комитета.

Демонстранты в Гонконге не всегда выступали мирно, но и действия полиции не были безупречными. Одним из символов протестующих стала повязка, закрывающая один глаз, — в честь женщины, лишившейся зрения после того, как ей в глаз угодила резиновая пуля. На днях в интернете появилось видео, как несколько полицейских избивают ногами лежащего на асфальте человека в желтом жилете. Комментируя это, правоохранители заявили, что пинали некий «желтый объект».

На прошлой неделе международная правозащитная организация Amnesty International обвинила гонконгскую полицию в пытках и других злоупотреблениях в ходе подавления акций протестов. Стражи порядка и власти все обвинения такого рода отвергают. Кэрри Лам даже заявила на днях: «Тот факт, что по прошествии более трех месяцев мы не видели крупных смертельных случаев в Гонконге, по мировым стандартам, весьма примечательный».

Имидж — совсем не ничто

Еще в конце августа власти Гонконга всерьёз рассчитывали, что старт нового учебного года заметно остудит протестные настроения в районе. Но этого не произошло . И с начала сентября в местной прессе стали мелькать предположения о намерении властей ввести в действие Постановление о чрезвычайном регулировании. Оно дало бы главе администрации Гонконга практически те же полномочия, что предусмотрены законами других стран в случае режима ЧП. И, в частности, ввело бы запрет на ношение протестующими масок, чтобы их было проще распознать на камерах видеонаблюдения.

Но на этой неделе Кэрри Лам дала понять, что никаких чрезвычайных полномочий вводить не намерена — прежде всего из опасений еще больше испортить репутацию Гонконга в мире.

При этом незримой тенью над ситуацией в специальном административном районе в последнее время витало приближение 1 октября — даты, когда КНР с размахом отмечает 70-летие своего образования. И в преддверии праздника Пекин также стал тщательнее радеть о собственном имидже.

Законопроект по экстрадиции в КНР всколыхнул Гонконг во многом потому, что живущий в соответствии с принципом «одна страна — две системы» район воспринял его как наступление центральных властей на демократический уклад жизни автономии и независимость ее юридической системы. Под таким же соусом события в Гонконге комментировали и в большинстве западных стран, и в США.

лам Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм на пресс-конференции в Гонконге, Китай Фото: REUTERS/Jorge Silva

Китай реагировал встречными нападками, громко заявляя о вмешательстве иностранных держав во внутренние дела КНР и даже о признаках терроризма в эскалации насилия в Гонконге. Но с приближением юбилея Пекин сбавил градус риторики и как будто бы дистанцировался от происходящего — чтобы продемонстрировать, что чтит принцип «двух систем». При этом в освещении событий в Гонконге китайскими СМИ появился явный акцент на то, что корнем недовольства местного населения стали запредельно высокие цены на недвижимость и аренду жилья. Что, конечно, тоже правда, но лишь частичная.

— Нынешний диалог вряд ли приведет к каким-то достижениям. Он даже может усугубить недоверие и недовольство, если что-то пойдет не так. Обе стороны слишком «закопались» в свои позиции и не демонстрируют никакой готовности смягчаться, — сказал «Известиям» эксперт Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

Наиболее радикальная часть протестующих, по словам эксперта, изначально не верила в искренность властей и потому не проявляет сейчас никакой заинтересованности в диалоге. Даже не самый ожесточенный, но точно самый известный в Гонконге активист Джошуа Вонг, бывший главной персоной «революции зонтиков» 2014 года, не без иронии попросил власти «по возможности обойтись без пиар-шоу».