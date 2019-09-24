Власти Гонконга потратили около $1 млн на улучшение имиджа города

Администрация Гонконга потратила $944 тыс. на рекламную кампанию в зарубежных СМИ для восстановления имиджа города в глазах международных инвесторов на фоне продолжающихся протестных акций. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, кампания была начата 5 сентября после того, как глава местной администрации Кэрри Лам объявила об окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции правонарушителей в Китай, послужившего причиной массовых протестов граждан.

Рекламные сообщения были опубликованы в ведущих газетах Канады, США, Франции, Британии, Германии, Южной Корее и Японии. В них отмечается, что Гонконг остается безопасным, а также открытым и гостеприимным местом для бизнеса.

При этом организаторы протестных акций собрали $3,8 млн с начала лета для рекламно-пропагандистской кампании в мировых СМИ для привлечения внимания к ситуации в Гонконге и требованиям протестантов.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, требуют отмены поправок к закону об экстрадиции, из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая.