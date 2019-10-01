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В Госдуме предложили план поэтапного сокращения рабочей недели

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России необходимо плавно переходить к сокращению продолжительности рабочей недели, заявил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин во вторник, 1 октября.

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Он предложил сокращать рабочую неделю по следующему плану: 2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов.

По мнению парламентария, которое приводит RT, в сокращении продолжительности рабочей недели нет никакой трагедии. Он напомнил, что в период с XIX по XX век человечество дважды переходило на серьезное сокращение рабочего времени.

«Это не сопровождалось никаким крахом в экономике, а, наоборот, ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы», — сказал Шеин.

При этом он подчеркнул, что такие решения важно воплощать при согласовании с профсоюзами, которые могут подсказать ряд важных вещей.

Ранее 1 октября Министерство труда направило правительству доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Ведомство отметило, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели имеет положительные аспекты, но несет в себе и риски.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

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