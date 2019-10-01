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Минтруд направил в кабмин доклад о плюсах и минусах четырехдневки

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Министерство труда направило правительству доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели в России. Ведомство отмечает, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели имеет положительные аспекты, но несет в себе и риски. Об этом сообщили во вторник, 1 октября, в пресс-службе ведомства.

Так, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению профессиональной трудоспособности и эффективности труда, профессиональному и личностному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, а также высвобождению времени на отдых, спорт и культуру.

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При этом сокращение продолжительности рабочей недели может привести к увеличению себестоимости продукции и издержек на рабочую силу, пишет РИАМО.

Также сообщается, что при взаимном согласии работодателя и работника, согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени. На основании данной нормы начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня или смены определяется по соглашению сторон. ТК не устанавливает минимальный порог продолжительности рабочего времени.

Инициативу предлагается рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает RNS.

19 сентября глава департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж сообщил, что введение четырехдневной рабочей недели возможно, если зарплаты работников из-за него не уменьшатся, напоминает RT.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

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