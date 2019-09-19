Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели. Как сообщил в четверг, 19 сентября, глава департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж, такое нововведение возможно, если зарплаты работников из-за него не уменьшатся.

«Это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней», — цитирует Коржа ТАСС.

При этом представитель Минтруда отметил, что нельзя допустить и роста издержек работодателей.

«Идти по этому пути — да, наверное, нужно, но очень аккуратно, с изучением всех мнений и всех нюансов», — заключил Корж.

13 сентября Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующее предложение организация направила в Минтруд.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.