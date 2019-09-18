Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств. Об этом рассказала глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

По словам эксперта, сокращению рабочей недели в этих профессиях будет способствовать ранее внедренная автоматизация процессов, пишет «Газета.Ру».

Также на уменьшение рабочей недели могут рассчитывать некоторые сотрудники финансовой и административной областей, сферы искусства, развлечений и маркетинга.

17 сентября первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко заявил, что вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю для России не актуален, и призвал сокращать рабочие часы.

Днем ранее сообщалось, что на этой неделе Минтруд обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной недели в тестовом режиме. Замминистра экономического развития Петр Засельский рассказал «Известиям», что опыт будет проводиться на предприятиях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.