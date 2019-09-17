Замглавы думского комитета призвал сокращать рабочие часы вместо дней

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России сейчас невозможен. Разумнее постепенно сокращать рабочие часы, считает первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко.

«У нас еще не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной», — цитирует депутата «Интерфакс».

Тарасенко подчеркнул, что сокращение недели, по его мнению, возможно только для чиновников. На реальных предприятиях резкого подъема производительности не добиться, отметил депутат.

16 сентября сообщалось, что на этой неделе Минтруд обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной недели в тестовом режиме. Замминистра экономического развития Петр Засельский рассказал «Известиям», что опыт будет проводиться на предприятиях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.