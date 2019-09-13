Прямой эфир

Трехсторонняя комиссия обсудит возможность перехода на четырехдневку

0
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Минтруд должен определить, как введение четырехдневки может сказаться на экономике и социальной сфере страны

«Давайте продолжим эту работу и в формате трехсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые я еще некоторое количество раз проведу», — сказал премьер на встрече с встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Как сообщает «РИА Новости», уменьшение продолжительности трудовой недели Медведев связал с ситуацией в российской экономике.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств», — отметил глава правительства. Он добавил, что совершенствовать трудовое законодательство надо с сохранением тех гарантий и норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса работника.

11 сентября Медведев заявил о необходимости внедрять более гибкий рабочий график и вносить соответствующие изменения в законодательство. По его мнению, действующее трудовое законодательство не соответствует сегодняшнему уровню трудовых отношений. Премьер напомнил, что в России принята 40-часовая рабочая неделя, в то время как в ряде стран она гораздо короче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев исключил снижение зарплаты при возможном переходе на четырехдневку
Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019