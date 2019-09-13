Трехсторонняя комиссия обсудит возможность перехода на четырехдневку

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Давайте продолжим эту работу и в формате трехсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые я еще некоторое количество раз проведу», — сказал премьер на встрече с встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Как сообщает «РИА Новости», уменьшение продолжительности трудовой недели Медведев связал с ситуацией в российской экономике.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств», — отметил глава правительства. Он добавил, что совершенствовать трудовое законодательство надо с сохранением тех гарантий и норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса работника.

11 сентября Медведев заявил о необходимости внедрять более гибкий рабочий график и вносить соответствующие изменения в законодательство. По его мнению, действующее трудовое законодательство не соответствует сегодняшнему уровню трудовых отношений. Премьер напомнил, что в России принята 40-часовая рабочая неделя, в то время как в ряде стран она гораздо короче.