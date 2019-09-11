Медведев предложил узаконить гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать более гибкий трудовой график и внести в законодательство соответствующие изменения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 11 сентября.

«Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», — цитирует главу правительства ТАСС.

Медведев напомнил, что в России принята 40-часовая рабочая неделя, в то время как в ряде стран она гораздо короче. Например, во Франции она составляет 35 часов, а в Нидерландах — 29 часов.

Кроме того, по мнению премьера, действующее трудовое законодательство не соответствует сегодняшнему уровню трудовых отношений — многие работают из дома, растет число фрилансеров. В то же время далеко не все профессии подразумевают дистанционную работу, приводит слова Медведева «Газета.ру».

При этом глава правительства подчеркнул, что его инициатива не является попыткой сократить размер зарплат. Наоборот, гибкое регулирование соответствует интересам работников и работодателей, так как позволит сотрудникам самостоятельно планировать свое рабочее время.

«Если кто-то хочет работать больше, например, в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Но, естественно, чтобы не было злоупотреблений, это тоже нужно отрегулировать», — указал Медведев.

В июне российский премьер допустил переход на четырехдневую рабочую неделю. По его словам, в перспективе это возможно из-за технологического прогресса. Он предрек введение гибких графиков, дистанционных форматов и вызовы сотрудников на рабочее место по мере необходимости.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что для перехода на четырехдневку нужно выполнить два условия: достичь более высокого дохода населения и более высокого уровня производительности труда.

Минтруд выработает свою позицию по данному вопросу до 30 сентября. Эксперты полагают, что из-за четырехдневки упадет производительность труда, а врачи предрекают работникам проблемы со здоровьем.