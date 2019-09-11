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Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Из них 16% отметили, что «скорее не удовлетворены» своей работой, еще 5% «совершенно не удовлетворены». При этом 40% опрошенных ответили, что «вполне удовлетворены» работой, еще 39% — «скорее удовлетворены».

В числе положительных условий на работе россияне отметили возможность сделать перерыв на обед (89%), также 83% выделили хорошие или нейтральные отношения в коллективе и с руководством. Согласно итогам исследования, в среднем россияне работают 49 часов в неделю. Почти половина опрошенных (45%) сообщила, что у них по большей части сидячая работа, а физическая работа преимущественно у мужчин (48%). При этом каждый десятый респондент отметил, что его работа «в равной мере и сидячая, и физическая» (8%).

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.

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