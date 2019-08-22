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ВЦИОМ рассказал о самых популярных соцсетях для публикации фотографий

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Социологи выяснили, в каких соцсетях россияне чаще всего размещают свои фотографии. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, самой большой популярностью пользуется социальная сеть «ВКонтакте» — 59% респондентов размещают свои фотографии именно там. На втором месте находятся «Одноклассники» — их предпочли 49% опрошенных. Замкнул тройку лидеров Instagram (44%), а в Facebook фотографии выставляют 13% участников опроса.

«ВКонтакте» и Instagram для размещения фотографий предпочитает использовать молодое поколение пользователей — их возраст составляет от 18 до 24 лет (84 и 83% соответственно) и от 25 до 34 лет (72 и 49% соответственно). «Одноклассниками» чаще всего пользуются респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (64%) и старше 60 лет (92%).

Кроме того, согласно данным ВЦИОМа, примерно половина фотографирующихся россиян недовольна своими фотографиями. Собственные фото чаще не нравятся женщинам (52%), людям в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и старше 60 лет (55%).

Согласно статистике, большинство опрошенных не печатают фотографии — за последние год-два этого не делали 67% опрошенных. 22% россиян всё же отдают снимки в печать, но чаще всего делают это выборочно.

15 августа сообщалось, что «Одноклассники» первыми из социальных сетей запустили функцию добавления друзей в профиль по фотографии — для отправления заявки на добавление в друзья знакомого будет достаточно сфотографировать.

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