«Одноклассники» первой из соцсетей запустила добавление друзей по фото

«Одноклассники» первой из социальных сетей запустила функцию добавления друзей в профиль по фотографии. При этом технология распознавания лиц на базе нейросетей делает процесс приватным.

Чтобы добавить нового друга в соцсети, его достаточно сфотографировать, но приватность пользователей защищена: профиль друга и его имя будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны, сообщили в пресс-службе «Одноклассников» 15 августа.

Воспользоваться сервисом «Дружба по фото» можно в разделе «Дружбы» в мобильных приложениях ОК, с его запуском пользователи смогут еще быстрее находить своих близких и делиться с ними эмоциями.

Достаточно сфотографировать знакомого и соцсеть автоматически отправит ему заявку в друзья, что позволит начать общение онлайн за несколько секунд

В основу сервиса добавления друзей по фотографии легла собственная технология соцсети по распознаванию лиц на пользовательских фотографиях на базе нейросетей и компьютерного зрения. В итоге находить друзей можно за доли секунды, а доля точности метода — свыше 99%.

Обновление доступно части аудитории мобильных приложений ОК на iOS и Android: в течение недели им смогут воспользоваться все пользователи последней версии приложений.

В июне соцсеть представила пользователям еще один способ делиться фотографиями — общие альбомы. Сервис предлагает добавлять, обсуждать и скачивать снимки вместе с близкими. В публичном доступе фото не появятся: доступ к ним имеют создатель альбома и те, кого он добавил в соавторы.