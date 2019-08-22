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ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Почти две трети жителей России (63%) испытывают гордость при виде государственных символов страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг, 22 августа, на сайте центра.

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Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.

Подавляющее большинство участников опроса (87%) назвали цвета российского флага, однако в правильном порядке их смогла расположить лишь половина респондентов.

Большинство граждан (73%) знают, что на гербе РФ изображен двуглавый орел. В то же время строчки из государственного гимна в точности воспроизвели лишь 17% опрошенных.

Больше половины россиян (53%) отметили, что незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах», еще 20% опрошенных считают это частным делом каждого.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

В РФ 22 августа отмечается День государственного флага.

Ранее в четверг сообщалось о том, что российские флаги в честь этого праздника подняли над Донецком.

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