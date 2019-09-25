Из штата вон: до конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. человек

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты. Более того, реальные масштабы увольнений значительнее статистических , ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию. По информации Росстата, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.

Пора расстаться

Данные о возможных увольнениях представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе–июле 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде». То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются.

производство Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тыс. сотрудников, следует из данных Росстата. Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тыс. человек. На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, здесь без заработка могут остаться 7,7 тыс. человек. Следом идет сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников.

Отметим, запланированные сокращения — минимальные с 2016 года (более ранних данных нет), если сравнивать с аналогичным периодом. В 2016–2018 годах во II квартале работодатели сообщали о планах расстаться 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно.

Также важно уточнить, что увольнение 51,6 тыс. человек нельзя назвать массовыми — речь идет о менее чем 0,1% рабочей силы в стране (75,6 млн человек).

Информацию о предстоящих сокращениях также отслеживает Минтруд. Там «Известиям» не предоставили свои данные: информацию, собранную вероятно по разным методикам, сравнивать некорректно, пояснили в пресс-службе ведомства. Сведения Минтруда основаны на отчётах работодателей, поданных в службы занятости. Помимо увольнений из-за ликвидации предприятия и сокращения штата, чиновники также считают риском высвобождения рабочей силы введение режима неполной занятости.

Всё объяснимо

В обрабатывающей промышленности традиционно происходят наиболее масштабные увольнения, такая тенденция сложилась ещё с 2000-х годов, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В данной сфере чаще всего внедряют новые технологии, и вслед за этим может следовать оптимизация штата компании.

— Очень сильный фактор сейчас — падение реальных доходов населения. Соответственно, снижается потребление, нужно производить меньше товаров и услуг — бизнес может оптимизировать издержки, сократив персонал. Поэтому под ударом и те, кто работает в сфере обслуживания, строительства, — сказал эксперт.

кадры Работа отдела кадров в одной из компаний Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

По его мнению, реальные сокращения гораздо масштабнее статистических: ведь многие работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон (если не заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию) . В этом случае можно выплатить работнику лишь один оклад, а при сокращении необходимо два, плюс третий, если за первые два месяца он не найдет работу, напомнил Александр Сафонов.

Справка «Известий» Помимо пособия по безработице, в службах занятости можно получить и другую помощь. Например, пройти профориентационное тестирование или выучиться на новую специальность за счёт государства. Также можно получить субсидию на открытие собственного дела — несколько десятков или даже сотен тысяч рублей (в зависимости от региона). При этом чиновники часто готовы помочь составить учредительные документы и написать бизнес-план.

И всё же сокращения действительно становятся всё менее масштабными, подтвердил данные официальной статистики глава «Деловой России» Алексей Репик. Это связано не столько с бизнес-интересами и состоянием экономики, сколько с пока продолжающимся сокращением трудоспособного населения. По данным Росстата, в июле этого года трудоспособных граждан старше 15 лет было 75,6 тыс. человек, а годом ранее — на 0,4 тыс. больше.

— Гораздо большие опасения вызывают не сокращения, а возможная нехватка персонала, — считает Алексей Репик.

К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны, и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться, писали ранее «Известия». К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС. По мнению авторов исследования, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек.