Из штата вон: до конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. человек
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты. Более того, реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию. По информации Росстата, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.
Пора расстаться
Данные о возможных увольнениях представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе–июле 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде». То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются.
Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тыс. сотрудников, следует из данных Росстата. Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тыс. человек. На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, здесь без заработка могут остаться 7,7 тыс. человек. Следом идет сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников.
Отметим, запланированные сокращения — минимальные с 2016 года (более ранних данных нет), если сравнивать с аналогичным периодом. В 2016–2018 годах во II квартале работодатели сообщали о планах расстаться 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно.
Также важно уточнить, что увольнение 51,6 тыс. человек нельзя назвать массовыми — речь идет о менее чем 0,1% рабочей силы в стране (75,6 млн человек).
Информацию о предстоящих сокращениях также отслеживает Минтруд. Там «Известиям» не предоставили свои данные: информацию, собранную вероятно по разным методикам, сравнивать некорректно, пояснили в пресс-службе ведомства. Сведения Минтруда основаны на отчётах работодателей, поданных в службы занятости. Помимо увольнений из-за ликвидации предприятия и сокращения штата, чиновники также считают риском высвобождения рабочей силы введение режима неполной занятости.
Всё объяснимо
В обрабатывающей промышленности традиционно происходят наиболее масштабные увольнения, такая тенденция сложилась ещё с 2000-х годов, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В данной сфере чаще всего внедряют новые технологии, и вслед за этим может следовать оптимизация штата компании.
— Очень сильный фактор сейчас — падение реальных доходов населения. Соответственно, снижается потребление, нужно производить меньше товаров и услуг — бизнес может оптимизировать издержки, сократив персонал. Поэтому под ударом и те, кто работает в сфере обслуживания, строительства, — сказал эксперт.
Работа отдела кадров в одной из компаний
По его мнению, реальные сокращения гораздо масштабнее статистических: ведь многие работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон (если не заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию). В этом случае можно выплатить работнику лишь один оклад, а при сокращении необходимо два, плюс третий, если за первые два месяца он не найдет работу, напомнил Александр Сафонов.
И всё же сокращения действительно становятся всё менее масштабными, подтвердил данные официальной статистики глава «Деловой России» Алексей Репик. Это связано не столько с бизнес-интересами и состоянием экономики, сколько с пока продолжающимся сокращением трудоспособного населения. По данным Росстата, в июле этого года трудоспособных граждан старше 15 лет было 75,6 тыс. человек, а годом ранее — на 0,4 тыс. больше.
— Гораздо большие опасения вызывают не сокращения, а возможная нехватка персонала, — считает Алексей Репик.
К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны, и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться, писали ранее «Известия». К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС. По мнению авторов исследования, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек.