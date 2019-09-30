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В России выросло число работающих мам с маленькими детьми

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Работающих россиянок с детьми до 6 лет становится все больше — за 10 лет их число выросло с 62,8% до 67,1% от всех мам дошкольников. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Росстат.

Как отметила профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Садовникова, это вызвано боязнью женщин потерять профессиональные навыки, а также желанием финансовой независимости.

По ее словам, возможность работать при наличии маленьких детей «является одним из существенных факторов улучшения финансового положения семьи», пишет «РИА Новости».

При этом Садовникова считает, что в ближайшем будущем ожидать, что все мамы с маленькими детьми будут работать, не стоит.

Ранее в сентябре Росстат сообщил, что в России увеличился средний возраст вступления женщин в брак. Если восемь лет назад наиболее популярным возрастом для замужества россиянок были 18–24 года, то в настоящее время большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.

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