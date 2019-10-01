Каршеринговый автомобиль пробил ограждение около Финского залива в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием взятого напрокат автомобиля. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на группу «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидца, 1 октября в конце Балтийского бульвара водитель авто не свернул на улицу Маршала Захарова. Машина пробила ограждение и вылетела в кювет у Финского залива.

По информации телеканала, автомобиль был серьезно поврежден и эвакуирован. Водитель с места происшествия скрылся.

21 сентября в Московском районе Петербурга машина наехала на двух человек, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте. Один из пешеходов скончался на месте, второй был госпитализирован.