Прямой эфир

Каршеринговый автомобиль пробил ограждение около Финского залива в Петербурге

0
Фото: vk.com/spb_today
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием взятого напрокат автомобиля. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на группу «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидца, 1 октября в конце Балтийского бульвара водитель авто не свернул на улицу Маршала Захарова. Машина пробила ограждение и вылетела в кювет у Финского залива.

По информации телеканала, автомобиль был серьезно поврежден и эвакуирован. Водитель с места происшествия скрылся.

21 сентября в Московском районе Петербурга машина наехала на двух человек, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте. Один из пешеходов скончался на месте, второй был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актриса Елена Терновая попала в ДТП с иномаркой и такси
В Санкт-Петербурге машина сбила двух пешеходов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019