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В Санкт-Петербурге машина сбила двух пешеходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Санкт-Петербурге машина переехала двух пешеходов. Об этом 22 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что ДТП произошло поздним вечером 21 сентября в Московском районе. Люди решили перейти дорогу в неположенном месте, после чего в них въехал автомобиль.

Один из пешеходов погиб на месте, второго госпитализировали с различными травмами. По словам очевидцев, погибшему было около 25 лет.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

20 сентября сообщалось, что в Брянске мотоциклист наехал на 78-летнюю женщину, которая сидела на лавочке возле дома.

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