Мотоциклист в Брянске врезался в сидящую на лавочке пенсионерку

В Брянске мотоциклист наехал на 78-летнюю женщину, которая сидела на лавочке возле дома № 8 по улице Академика Королева. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД по городу.

По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и наехал на бордюр. От удара мотоцикл подлетел и задел сидевшую на лавочке местную жительницу.

В результате пенсионерка получила перелом и ушиб бедра. Ее госпитализировали, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Водитель с места происшествия скрылся. Ведется розыск.

16 сентября в Хабаровске автомобиль сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель с месте происшествия скрылся.