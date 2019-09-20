Мотоциклист в Брянске врезался в сидящую на лавочке пенсионерку
В Брянске мотоциклист наехал на 78-летнюю женщину, которая сидела на лавочке возле дома № 8 по улице Академика Королева. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД по городу.
По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и наехал на бордюр. От удара мотоцикл подлетел и задел сидевшую на лавочке местную жительницу.
В результате пенсионерка получила перелом и ушиб бедра. Ее госпитализировали, пишет интернет-газета «Брянские новости».
Водитель с места происшествия скрылся. Ведется розыск.
16 сентября в Хабаровске автомобиль сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель с месте происшествия скрылся.