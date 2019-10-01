На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. Исходя из того, что, по данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата федерального чиновника составила 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек, подсчитали в группе суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

Ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления. В следующем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти планируют уменьшить на 10%, территориальных — на 5%.

Эксперты полагают, что в первую очередь свои должности оставят работающие пенсионеры и молодежь. По их словам, сейчас на 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника, что делает раздутый штат госслужащих национальной проблемой.

При этом оптимизация госаппарата позволит ежегодно экономить до 100 млрд рублей, а сами уволенные сотрудники смогут найти себе применение.

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Выход платный: на сокращение чиновников за три года потратят 5 млрд