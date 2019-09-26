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Пенсионерка устроила разнос нижегородским чиновникам

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Фото: соцсети
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Пенсионерка в Нижнем Новгороде отругала чиновников из городской администрации во время встречи местных жителей с мэром Владимиром Пановым. Соответствующее видео появилось в Сети.

«Нахал бесстыжий! Только и успевают нахальничать!» — ругалась пенсионерка.

Зал поддержал женщину, однако вскоре ее выступление и обращение к чиновникам прервали сотрудники полиции. Правоохранители проводили пожилую женщину со сцены, взяв ее под руки.

Как отмечает нижегородский портал NewsNN, женщина была возмущена из-за невыполнения муниципального контракта по замене оконных конструкций в ее квартире. По словам пенсионерки, окна должны были заменить до 12 июля 2019 года, однако никто к ней так и не пришел.

В марте 2018 года в Сети появилось видео со встречи жителей Волоколамска с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На кадрах была запечатлена маленькая девочка, которая жестами «угрожала» главе региона, проводя пальцем по горлу.

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