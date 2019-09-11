Прямой эфир

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Нижегородской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении синтетических наркотиков. Об этом 11 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Такие, как я, не выживают»: исповедь бывшего уголовника и наркомана
История «неисправимого», которому удалось невозможное

По информации следствия, двое местных жителей оборудовали нарколабораторию в гаражном боксе, который принадлежал одному из них. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали путем «закладок», пишет сайт aif.ru.

Сотрудники ГИБДД на 348 км трассы Москва—Уфа остановили автомобиль наркодельцов. В ходе досмотра машины были обнаружены два вакуумных свертка с мефедроном, еще 21 сверток с тем же содержимым был найден в багажнике. Общий вес партии наркотиков составил свыше 4,5 кг.

В ходе обыска в гаражном боксе правоохранители изъяли еще 4 кг наркотика и свыше 400 кг составляющих для его производства. Во время обысков в квартирах задержанных было найдено еще порядка килограмма мефедрона и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

3 сентября сообщалось, что тверских школьников привели на судебное заседание по делу о наркотиках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Флориде ураган вынес на пляж более 15 брикетов кокаина
Рекордную партию героина изъяли в Великобритании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019