В Нижнем Новгороде пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Полицейские в Нижегородской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении синтетических наркотиков. Об этом 11 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации следствия, двое местных жителей оборудовали нарколабораторию в гаражном боксе, который принадлежал одному из них. Запрещенные вещества злоумышленники сбывали путем «закладок», пишет сайт aif.ru.

Сотрудники ГИБДД на 348 км трассы Москва—Уфа остановили автомобиль наркодельцов. В ходе досмотра машины были обнаружены два вакуумных свертка с мефедроном, еще 21 сверток с тем же содержимым был найден в багажнике. Общий вес партии наркотиков составил свыше 4,5 кг.

В ходе обыска в гаражном боксе правоохранители изъяли еще 4 кг наркотика и свыше 400 кг составляющих для его производства. Во время обысков в квартирах задержанных было найдено еще порядка килограмма мефедрона и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

3 сентября сообщалось, что тверских школьников привели на судебное заседание по делу о наркотиках.