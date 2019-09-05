Во Флориде ураган вынес на пляж более 15 брикетов кокаина

В американском штате Флорида волны, вызванные ураганом «Дориан», вынесли на два пляжа более 15 брикетов с кокаином. Об этом сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря полиции местного города Мельбурн.

Одна из упаковок с килограммом наркотика была обнаружена во время утреннего патрулирования побережья. Позже в полицию сообщили о найденной на другом пляже сумке. Внутри оказались пакеты с запрещенным веществом. Находка была передана Службе таможенного и пограничного контроля США.

Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. Жертвами стихии стали 20 человек. В связи с приближением урагана губернаторы штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим ЧС. Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию почти из всех прибрежных округов.