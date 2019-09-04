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Рекордную партию героина изъяли в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder
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Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании изъяло партию героина весом в 1,3 тонны. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что наркотик был обнаружен на контейнеровозе MV Gibraltar, когда он вошел в порт Филикстоу 30 августа. По прибытии в порт судно обыскали и обнаружили 1297 кг героина.

Стоимость найденного наркотика оценивается в £120 млн (более 9,67 млрд рублей), пишет «Газета.Ру».

После изъятия наркотика правоохранительные органы погрузили контейнер, в котором он был спрятан, обратно на судно, чтобы отследить пункт назначения. MV Gibraltar прибыл в бельгийский Антверпен, после чего контейнер был доставлен на грузовике в Роттердам (Нидерланды), где в ходе совместной операции с бельгийской полицией были задержаны четыре человека.

Отмечается, что выявленная партия является крупнейшей в Великобритании и одной из самых крупных в Европе.

2 сентября сообщалось, что американский парусник с 800 кг кокаина на борту был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия).

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