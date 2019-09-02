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Россиянина задержали на американском судне с 800 кг кокаина на борту

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Фото: Depositphotos
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Американский парусник с 800 кг кокаина на борту был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия), говорится в сообщении Национальной полиции Испании.

Задержаны три члена экипажа судна, это граждане России, Сербии и Мексики, передает «РИА Новости».

Парусник доставили в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова, Испания).

Отмечается, что правоохранительные органы Испании в начале августа получили информацию о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне.

Груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение действовать в международных водах. На судне не было номера или флага, однако удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.

В начале августа сообщалось, что немецкие правоохранители изъяли крупнейшую в истории партию кокаина, 4,5 т, на сумму €1 млрд (около 70,5 млрд рублей) в порту города Гамбург.

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