Французские таможенники перехватили более 1 т кокаина

В городе Гавр на севере Франции таможенники изъяли более 1 т кокаина. Наркотики были обнаружены в ночь на 13 августа в одном из портовых терминалов города, передает France 24.

По информации издания, кокаин попал во Францию через бельгийский Антверпен. Осмотрев партию пальмовых сердцевин из Эквадора, таможенники обнаружили 15 джутовых мешков с веществом.

Как сообщил министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен, это самая крупная партия наркотиков, перехваченная в нынешнем году. По его словам, криминальная группировка, которая организовала наркотрафик, потеряла €74 млн.

10 июня сообщалось о крупной партии амфетамина, которую перехватили французские таможенники. Они остановили следовавшую в Германию фуру, в которой обнаружили почти 400 кг наркотика.