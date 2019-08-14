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Австралийская полиция изъяла более 760 кг наркотиков в Квинсленде

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Фото: TASS/Zuma
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Австралийские правоохранители в ходе расследования деятельности международной преступной группировки изъяли в штате Квинсленд свыше 760 кг наркотических веществ на сумму в 90 млн австралийских долларов (более $60 млн). Об этом сообщается в среду, 14 августа, на сайте Федеральной полиции Австралии.

«По итогам сложного расследования полиция изъяла 766 кг MDMA (также известно по названием «экстази». — Ред.) в ходе одной из самых крупных операций в штате Квинсленд и во всей Австралии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, несколько человек были задержаны. Троим из них (двоим гражданам Великобритании и одному австралийцу) предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков.

В середине июля сообщалось, что в аэропорту Барселоны задержали 65-летнего мужчину, пытавшегося ввезти в Испанию полкилограмма кокаина под париком.

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