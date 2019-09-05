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В Нижнем Новгороде ветеринары сделали змее кесарево сечение

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Фото: vk.com/Ветеринарный госпиталь «Зоозащита-НН»
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В Нижнем Новгороде специалисты ветеринарной клиники сделали змее кесарево сечение и спасли ее от гибели. Об этом сообщается в аккаунте медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

У белого питона по кличке Альбина не получалось отложить яйца на протяжении двух месяцев. Поэтому врачи приняли решение об экстренном операционном вмешательстве.

Ветеринарный госпиталь «Зоозащита-НН»

«На базе нашего госпиталя в хирургическом отделении была проведена необычная для нас операция — кесарево сечение питона», — говорится в посте.

Рептилию ввели в бессознательное состояние при помощи газового наркоза, после чего приступили к операции, которая длилась шесть часов. На данный момент змея восстанавливается после операции. Как отмечают врачи, процесс проходит без осложнений.

Накануне очевидцы засняли четырехметрового питона, проглотившего 40-килограммовую козу.

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