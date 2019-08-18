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Автомобилист привязал к машине собаку и протащил ее по дороге в Москве

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На 37-м километре Киевского шоссе заметили легковой автомобиль, к которому привязана собака.

Водитель привязал алабая к машине и ехал таким образом до тех пор, пока авто не заблокировали очевидцы.

Сам мужчина заявил, что не смог посадить собаку в транспортное средство из-за ее агрессивного поведения, и решил проблему таким образом.

Зоозащитники намерены в ближайшее время отправить пса на обследование к ветеринару, а затем на передержку.

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