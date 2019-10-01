Выход платный: на сокращение чиновников за три года потратят 5 млрд

На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине . Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек , подсчитали в АКРА. В первую очередь со службы попросят уйти работающих пенсионеров и молодежь, полагают эксперты. При этом анонсированная ранее Минфином масштабная оптимизация позволит экономить государству до 100 млрд рублей в год.

Минус 13 тысяч

В течение следующих трёх лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят почти 5 млрд рублей (примерно по 1,6 млрд рублей в год), сообщили «Известиям» в Минфине . Там не стали уточнять, сколько служащих подпадут под оптимизацию.

Исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек , полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Впрочем, это не означает, что оптимизацию штата нельзя будет сгладить: заложить расходы на увольнение и реализовать их — не всегда одно и то же.

Ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко объявила, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021-му этот показатель в регионах должен будет достичь 15%.

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В дальнейшем предполагается структурное совершенствование госаппарата, что должно будет привести к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 млрд рублей. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне . Татьяна Нестеренко оценила общее количество госслужащих разного уровня в 2,4 млн человек, или 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. Таким образом, на 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника.

На поощрение федеральных служащих в следующие три года хотят направить 786 млрд рублей, следует из проекта бюджета. В плане госрасходов и доходов на 2019–2021 годы было заложено 637 млрд на мотивацию работников федеральных госорганов, то есть примерно на четверть ниже.

Серьезный настрой

Судя по всему, правительство всерьез нацелилось сокращать численность государственных служащих, предположил руководитель направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Раздутый штат чиновников — это уже национальная проблема, а не только вопрос высоких затрат на их содержание. Дело в том, что федеральные госорганы — неконкурентоспособны на рынке труда.

— Квалифицированные служащие в министерствах получают зарплату перекладывателей бумажек в крупных корпорациях. В то же время предполагается, что по своим компетенциям они должны соответствовать уровню инвестиционного консультанта в частных компаниях, — заявил Дмитрий Белоусов.

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По этой причине система испытывает острый дефицит в специалистах. Система вознаграждения для госслужащих должна основываться на рыночных реалиях и быть достойной труда квалифицированного специалиста, согласен эксперт РАНХиГС Владимир Климанов. Впрочем, оценка показателей эффективности работников ведомств, которые отвечают за повышение неосязаемых или сложно считаемых результатов, зачастую не представляется возможной, добавил он.

Молодежь и пенсионеры

Сокращение штата чиновников необходимо проводить одновременно с реформой всей системы госуправления , уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В частности, ведомствам необходимо внедрять собственную гильотину — отказываться от бюрократических практик, предписаний, регламентов, архаичных традиций и т.д. Он полагает, что «уже завтра» можно отменить объявленные на сегодня вакансии и таким образом решить часть проблемы, сократив 5–7% чиновников.

Уволенные сотрудники найдут себе применение , добавил Георгий Остапкович. По его мнению, многие из них имеют «запасные аэродромы» , и проблема трудоустройства для них не возникнет: возможно, они потеряют в статусе, но материально только выиграют.

Тем не менее оптимизация штата вызовет дисбаланс на рынке труда, уверен Дмитрий Белоусов. В частности, неспециализированным гуманитарным вузам, традиционно поставляющим молодые кадры с невысоким уровнем квалификации в министерства, будет некуда трудоустраивать своих выпускников. Чтобы решить эту проблему, правительству придется придумать, как создать новые рабочие места для молодежи, которой путь в госорганы окажется закрытым.

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Другой группой, которая подпадет под сокращения, окажутся работающие пенсионеры, полагает эксперт. По его мнению, численность таких госслужащих достаточно велика. Их продуктивность не всегда на высоком уровне, хотя сокращения пенсионеров создадут дополнительные сложности, в том числе этические.

Ранее в ходе выступления на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что количество чиновников в России с 2000 года выросло почти вдвое: с 1,2 млн человек до 2,2 млн человек. Глава Минфина Антон Силуанов в ответ на критику заверил, что сокращения стартуют уже в следующем году.